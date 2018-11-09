2018-11-09T14:52:44+03:00
Происшествия

В Кузбассе пожарные спасли из огня женщину

Ее помогли выбраться из дома
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: ГУ МЧС по Кемеровской областиФото: ГУ МЧС по Кемеровской области
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В Кузбассе пожарные спасли из огня женщину. В Промышленском районе загорелся частный дом.

Пожар произошел 8 ноября около 16.00 на улице Почтовая станции Падунская. На место выехали две пожарные машины и пять спасателей. Когда спасатели прибыли на место, открытым пламенем горела веранда дома. Внутри дома находился один человек.

– Специалисты в составе звена газодымозащитной службы сразу же предприняли меры по спасению женщины – они помогли ей выбраться через окно. Одновременно с этим, в кратчайшие сроки был ликвидирован огонь, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожарным удалось защитить дом от огня. В результате пожара обгорели стены и внутри и снаружи веранды. Причиной пожар могло стать нарушение правил эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

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