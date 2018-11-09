В Кемерове на месте президентского кадетского училища заложат памятный камень

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-09T15:30:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове на месте президентского кадетского училища к 29 ноября установят памятный камень. В пятницу площадку осмотрел и.о. первого заместителя губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

До ноября место строительства кадетского корпуса было очищено от дикой поросли. Сейчас происходит перенос металлических гаражей для освобождения места под будущее строительство.

Вячеслав Телегин осмотрел площадку под закладку памятного камня. Церемония планируется на 20 ноября 2018 года.

– Работа по подготовке к строительству Президентского кадетского училища ведется в плановом режиме. Проблем нет, все решается в необходимом порядке. К 20 ноября территория будет полностью очищена, и все готово к первому этапу строительства, — заверил после разговора с подрядчиком Вячеслав Телегин.

Отметим, 29 июля министр оборы Сергей Шойгу сообщил о строительстве училища по поручению президента. Ранее в сети появился проект будущего образовательного учреждения.