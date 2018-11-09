В Кемерове эвакуировали посетителей торгового центра

СЕГОДНЯ 20:08 2018-11-09T20:08:49+03:00

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В пятницу вечером, 9 ноября, эвакуировали посетителей торгового центра «Рио» в Кемерове. Во время показа фильма в кинозале сработала пожарная сигнализация.

Как рассказал «Комсомольской правде» посетитель кинотеатра в ТЦ «Рио», во время показала картины «Богемская рапсодия» в третьем зале сработала пожарная сигнализация. После этого зрителей вывели из здания.

– Персонал без суеты включил свет и указал на запасный выход. Вышли без проблем, паники не было. Мне разрешили подняться в гардероб, взять вещи друзей, ведь холодно на улице. 20 минут мы простояли на улице, – рассказал «Комсомолке» кемеровчанин Никита. – Затем предложили либо досмотреть, либо вернуть деньги, мы досмотрели.

Собеседник издания ничего не смог сообщить о причинах срабатывания сигнализации. Пожарные расчеты на место не выезжали.