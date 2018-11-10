2018-11-10T03:26:20+03:00
Общество

Кузбасских полицейских наградили за спасение тонувшего ребенка

Ребенок не мог самостоятельно выбраться из заболоченного озера
Ирина АВТУШКО
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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Двух сотрудников полиции города Березовский наградили медалями МВД «За смелость во имя спасения» за то, что они помогли восьмилетнему мальчику выбраться из заболоченного озера.

В июне этого года в одном из парков Калининграда капитан полиции Александр Алексеев и старший лейтенант полиции Александр Конев услышали доносившиеся со стороны заболоченного водоема крики о помощи. Когда сотрудники полиции подбежали к берегу, то увидели, что пожилую женщину, которая пыталась помочь стоявшему в озере по пояс в тине мальчику. Ребенок был напуган и не мог самостоятельно выбраться на сушу. Горожанка пояснила полицейским, что это ее внук. Вместе они гуляли по парку, и в какой-то момент ребенок отбежал от нее, оступился и упал в водоем.

Полицейские помогли мальчику, и уже через несколько минут передали его бабушке. Женщина поблагодарила кузбасских полицейских за помощь и неравнодушие.

За образцовое исполнение служебного долга начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Игорь Иванов вручил работникам полиции медали.

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