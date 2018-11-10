Кузбасских полицейских наградили за спасение тонувшего ребенка
Двух сотрудников полиции города Березовский наградили медалями МВД «За смелость во имя спасения» за то, что они помогли восьмилетнему мальчику выбраться из заболоченного озера.
В июне этого года в одном из парков Калининграда капитан полиции Александр Алексеев и старший лейтенант полиции Александр Конев услышали доносившиеся со стороны заболоченного водоема крики о помощи. Когда сотрудники полиции подбежали к берегу, то увидели, что пожилую женщину, которая пыталась помочь стоявшему в озере по пояс в тине мальчику. Ребенок был напуган и не мог самостоятельно выбраться на сушу. Горожанка пояснила полицейским, что это ее внук. Вместе они гуляли по парку, и в какой-то момент ребенок отбежал от нее, оступился и упал в водоем.
Полицейские помогли мальчику, и уже через несколько минут передали его бабушке. Женщина поблагодарила кузбасских полицейских за помощь и неравнодушие.
За образцовое исполнение служебного долга начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Игорь Иванов вручил работникам полиции медали.