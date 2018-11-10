Шерегеш будет охранять экипаж Росгвардии

СЕГОДНЯ 04:46 2018-11-10T04:46:56+03:00

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Шерегеш будут охранять бойцы Росгвардии. Скоро поселок будет патрулировать экипаж вневедомственной охраны, заявил начальник кузбасского управления Росгвардии Юрий Кель.

Автомобиль вневедомственной охраны будет патрулировать места массового пребывания туристов и дороги к объектам горнолыжного комплекса. Также бойцы будут охранять школу и детский сад в Шерегеше.

– Чтобы курорт продолжал оставаться одним из лучших в стране, мы должны обеспечить соответствующий уровень защищенности туристов, местных жителей, а также их имущества. Присутствие экипажей вневедомственной охраны в Шерегеше повысит оперативность реагирования стражей правопорядка на возможные правонарушения, — рассказал полковник Юрий Кель.

В следующем года Росгвардия планирует оборудовать кнопками экстренного реагирования порядка 50 гостиниц курорта.