Шерегеш будет охранять экипаж Росгвардии
Шерегеш будут охранять бойцы Росгвардии. Скоро поселок будет патрулировать экипаж вневедомственной охраны, заявил начальник кузбасского управления Росгвардии Юрий Кель.
Автомобиль вневедомственной охраны будет патрулировать места массового пребывания туристов и дороги к объектам горнолыжного комплекса. Также бойцы будут охранять школу и детский сад в Шерегеше.
– Чтобы курорт продолжал оставаться одним из лучших в стране, мы должны обеспечить соответствующий уровень защищенности туристов, местных жителей, а также их имущества. Присутствие экипажей вневедомственной охраны в Шерегеше повысит оперативность реагирования стражей правопорядка на возможные правонарушения, — рассказал полковник Юрий Кель.
В следующем года Росгвардия планирует оборудовать кнопками экстренного реагирования порядка 50 гостиниц курорта.