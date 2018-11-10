В Кемерове призывника-студента оштрафовали за уклонение от армии

СЕГОДНЯ 06:17 2018-11-10T06:17:43+03:00

Молодой человек был занят учебой и считал это уважительной причиной

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В Кемерове оштрафовали 24-летнего студента, который уклонялся от армии. Молодой человек пояснил, что был занят экзаменами и считал это уважительной причиной для неявки в военкомат.

По версии следствия, во время весенней призывной кампании молодой кемеровчанин умышленно не являлся в военкомат. Он неоднократно получал повестки под роспись, но в военный комиссариат так и не пришел. Материалы в отношении уклониста были направлены в суд.

Молодой человек пояснил следствию, что был занят учебой и сдачей экзаменов. Он посчитал это уважительной причиной для неявки в военкомат, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Судом уголовное дело в отношении кемеровчанина было прекращено. Ему назначен штраф – 7 тысяч рублей.