Мэрию Кемерова заставили ликвидировать незаконные свалки
Кемеровский суд обязал местную мэрию ликвидировать несанкционированные свалки, которые были обнаружены прокуратурой еще летом. Администрация пыталась обжаловать судебное решение, но безуспешно.
Прокуратура Рудничного района проверила подведомственную территорию и обнаружила на ней несанкционированные свалки. Люди складировали вблизи земельных участков обломки строительного мусора, лом бытовых изделий, бумажные, пластиковые и стеклянные упаковки от продовольственных продуктов, а также валежник деревьев и кустарников.
Незаконные свалки находились вблизи дома №60 на улице Тульской, вдоль дороги по улице Проездной, у дома №46 на улице Суворова, вдоль кольца трамвайных путей и напротив строения №7А на переулке Игарском.
В июне прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию Кемерова ликвидацию несанкционированного складирования мусора. В июле администрация обжаловала решение Рудничного районного суда. Однако областной суд счел его правомерным. В данный момент все незаконные свалки по вышеуказанным адресам ликвидированы, сообщили в областной прокуратуре.