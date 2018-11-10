Мэрию Кемерова заставили ликвидировать незаконные свалки

СЕГОДНЯ 07:25 2018-11-10T07:25:30+03:00

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Кемеровский суд обязал местную мэрию ликвидировать несанкционированные свалки, которые были обнаружены прокуратурой еще летом. Администрация пыталась обжаловать судебное решение, но безуспешно.

Прокуратура Рудничного района проверила подведомственную территорию и обнаружила на ней несанкционированные свалки. Люди складировали вблизи земельных участков обломки строительного мусора, лом бытовых изделий, бумажные, пластиковые и стеклянные упаковки от продовольственных продуктов, а также валежник деревьев и кустарников.

Незаконные свалки находились вблизи дома №60 на улице Тульской, вдоль дороги по улице Проездной, у дома №46 на улице Суворова, вдоль кольца трамвайных путей и напротив строения №7А на переулке Игарском.

В июне прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию Кемерова ликвидацию несанкционированного складирования мусора. В июле администрация обжаловала решение Рудничного районного суда. Однако областной суд счел его правомерным. В данный момент все незаконные свалки по вышеуказанным адресам ликвидированы, сообщили в областной прокуратуре.