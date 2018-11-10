Кузбасские полицейские дали советы водителям

СЕГОДНЯ 07:25 2018-11-10T07:25:40+03:00

Инспекторы рассказали, как вести себя на скользкой дороге зимой Фото: Кирилл ЧАЩИН

Инспекторы ГИБДД рассказали, как подготовиться к поездке в мороз

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В Кузбассе произошел резкие скачек температур. От нуля столбик опустился до – 20 градусов. Инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Кузбасса Татьяна Моторина рассказала, как водителям следует готовиться к поездке в мороз и как вести себя на дороге. Разбираем по пунктам:

1. Перед выездом необходимо проверить техническое состояние своего автомобиля и залить все необходимые жидкости.

2. Взять с собой в дорогу теплые вещи.

3. В пути необходимо следить за уровнем топлива и не сводить его до минимума.

4. При езде в гололед необходимо выбирать безопасную скорость движения и следить за дорожными условиями.

5. Водителям рекомендуется избегать резких необдуманных маневров.

6. Если в пути настигла проблема, то нужно обязательно выставить знак аварийной остановки и включить аварийную сигнализацию.

7. Если проблему самостоятельно решить не удается, то можно попросить помощи у сотрудников Госавтоинспекции, позвонив по телефону дежурной части.

Телефоны дежурной части УГИБДД по городу Кемерово: (384-2) 38-07-11, (384-2) 38-07-42.