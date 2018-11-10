Кузбасские полицейские дали советы водителям
В Кузбассе произошел резкие скачек температур. От нуля столбик опустился до – 20 градусов. Инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Кузбасса Татьяна Моторина рассказала, как водителям следует готовиться к поездке в мороз и как вести себя на дороге. Разбираем по пунктам:
1. Перед выездом необходимо проверить техническое состояние своего автомобиля и залить все необходимые жидкости.
2. Взять с собой в дорогу теплые вещи.
3. В пути необходимо следить за уровнем топлива и не сводить его до минимума.
4. При езде в гололед необходимо выбирать безопасную скорость движения и следить за дорожными условиями.
5. Водителям рекомендуется избегать резких необдуманных маневров.
6. Если в пути настигла проблема, то нужно обязательно выставить знак аварийной остановки и включить аварийную сигнализацию.
7. Если проблему самостоятельно решить не удается, то можно попросить помощи у сотрудников Госавтоинспекции, позвонив по телефону дежурной части.
Телефоны дежурной части УГИБДД по городу Кемерово: (384-2) 38-07-11, (384-2) 38-07-42.