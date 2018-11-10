В Кузбассе пассажирский автобус протаранил ограждение автовокзала

СЕГОДНЯ 08:31 2018-11-10T08:35:23+03:00

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В Кузбассе еще один пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Осуществляющий маршрут «Ленинск-Кузнецкий – Ариничево» автобус протаранил ограждение автовокзала.

Авария произошла утром 10 ноября. Фотографии последствий ДТП в Ленинске-Кузнецком опубликовал в социальной сети очевидец.

«Сегодня в Ленинске, автобус в автовокзал въехал», - написал автор фотографий Михаил.

Он пояснил «Комсомольской правде», что сделал фотографии утром в субботу по дороге на работу. Как произошло ДТП и есть ли в нем пострадавшие, мужчина не знает.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: "ВКонтакте"

Напомним, 9 ноября по дороге в Шерегеш в аварию попал автобус с пассажирами. В момент ДТП в нем находились 48 туристов.