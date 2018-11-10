Жителей Кемерова просят приютить выброшенных на мороз котят

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-10T11:47:06+03:00

Животных около магазина подобрал молодой человек, но не может оставить их у себя

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В Кемерове местный житель просит приютить выброшенных на мороз котят. Он нашел животных в коробке у магазина, откормил и вылечил, но оставить у себя на совсем не может.

В одном из кемеровских пабликов появился пост с просьбой приютить трех котят.

По словам кемеровчанина, котята очень умные Фото: "6 рукопожатий Кемерово" / "ВКонтакте"

«Котят привезли к магазину в коробке в дикий холод и выбросили. Забрал себе на время, котят были голодны, очень худые, с кучей блох. Пролечили, откормили. Сейчас нужно пристроить», - написал кемеровчанин.

Он отметил, что оставить котят у себя не может, так как в доме живет собака, которая недовольна новыми соседями. Хозяину приходится держать питомцев в разных комнатах. К тому же, кемеровчанин сообщил, что в скором времени ему предстоит уехать.

Любящих хозяев ждут мальчик (на данном фото) и две девочки Фото: "6 рукопожатий Кемерово" / "ВКонтакте"

Данное сообщение нашло отклик у многих интернет-пользователей. Люди делают репосты и благодарят автора за то, что он спас котят. Правда, нашлись и те, кто остался недоволен поступком кемеровчанина: ему посоветовали в другой раз сразу нести брошенок в приют, а не просить потом помощи в соцсетях.

Связаться с приютившим котят молодым человеком можно по ссылке.