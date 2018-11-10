Сергей Цивилев поздравил кузбасских полицейских с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-10T12:22:20+03:00

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Губернатор Кемеровской области поздравил сотрудников и ветеранов кузбасской полиции с профессиональным праздником. Сергей Цивилев поблагодарил их за труд и пожелал дальнейших успехов.

«Органы внутренних дел всегда были и остаются надежным звеном государственной системы. К вам предъявляются высокие требования, потому что для рядового гражданина человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон и справедливость.

Я хочу выразить глубокую признательность ветеранам органов внутренних дел, которые много лет отдали трудной и опасной работе и сейчас вносят огромный вклад в воспитание подрастающего поколения», - написал губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он пожелал полицейским всего самого доброго: .семейного счастья, крепкого здоровья и дальнейших успехов.