2018-11-10T12:49:40+03:00
Происшествия

Появилось видео смертельного наезда трактора на женщину в Шерегеше

Тракторист даже не заметил, что переехал человека
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото, видео: Telegram-канал "Открытый город"Фото, видео: Telegram-канал "Открытый город"
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В Сети появилось видео смертельного наезда трактора на женщину в Шерегеше. Случай произошел 9 ноября у одного из магазинов на улице Дзержинского.

Трактор наехал на женщину в Шерегеше.

На кадрах видно, что трактор ведет расчистку территории от снега. Три человека обходят технику, причем один из них – ребенок. В какой-то момент трактор начинает двигаться задним ходом и наезжает на женщину, которая, судя по всему, не ожидала, что техника сдаст назад. Стоит отметить, что тракторист даже не почувствовал, что проехал по человеку, так как продолжил свою работу.

43-летняя женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

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