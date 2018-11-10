В Кузбассе участковый вызволил пенсионера из квартирного плена

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-10T14:03:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе участковый уполномоченный полиции помог пенсионеру, который оказался в плену собственной квартиры. Кто-то залепил замочную скважину входной двери неустановленным веществом, из-за чего пожилой мужчина не смог самостоятельно выйти из дома.

Случай произошел несколько дней назад в Ленинске-Кузнецком. 64-летний местный житель собрался в поликлинику, но не смог выйти из квартиры, так как оказался заперт. От волнения у него поднялось давление – мужчина позвонил в полицию.

Прибывший на место участковый уполномоченный Александо Говорухин устновил, что неизвестный залепил замок двери неустановленным веществом. Полицейский очистил личинку замка и вызволил горожанина, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Пенсионер поблагодарил сотрудника, отметив, что таких полицейских надо беречь.