2018-11-10T14:03:23+03:00
Общество

В Кузбассе участковый вызволил пенсионера из квартирного плена

Кто-то залепил замочную скважину в двери неизвестным веществом
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кузбассе участковый уполномоченный полиции помог пенсионеру, который оказался в плену собственной квартиры. Кто-то залепил замочную скважину входной двери неустановленным веществом, из-за чего пожилой мужчина не смог самостоятельно выйти из дома.

Случай произошел несколько дней назад в Ленинске-Кузнецком. 64-летний местный житель собрался в поликлинику, но не смог выйти из квартиры, так как оказался заперт. От волнения у него поднялось давление – мужчина позвонил в полицию.

Прибывший на место участковый уполномоченный Александо Говорухин устновил, что неизвестный залепил замок двери неустановленным веществом. Полицейский очистил личинку замка и вызволил горожанина, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Пенсионер поблагодарил сотрудника, отметив, что таких полицейских надо беречь.

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