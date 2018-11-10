Видео: В Кемерове горит частный дом на улице Западной

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-10T15:57:28+03:00

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В Кемерове загорелся частный дом на улице Западной. По сообщению очевидцев, жертвами пожара стали дети.

Видео горящего дома появилось в социальных сетях вечером субботы, 10 ноября. По данным МЧС Кузбасса, сигнал о возгорании поступил от очевидцев. Через несколько минут на место прибыли первые подразделения пожарной охраны. К этому моменту горела крыша дома и веранда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/677199" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Западной в Кемерове.Автор: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

- В результате пожара сгорела обрешетка крыши дома и веранда. Всего от МЧС России привлекалось пять единиц техники, - рассказали «Комсомольской правде» в чрезвычайном ведомстве региона.

Собеседница издания добавила, что пожарные еще работают на месте. Здесь же находятся сотрудники Следственного комитета.

Соседи погорельцев сообщили, что жертвами пожара стали дети и мужчина. Эта информация проверяется.

Напомним, на этой неделе страшный пожар в Юрге унес жизни шести детей и двух взрослых. ЧП произошло утром 6 ноября.