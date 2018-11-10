2018-11-10T17:21:46+03:00
Происшествия

После пожара на Западной в Кемерове возбудили уголовное дело

В огне погибли мужчина и двое детей
Екатерина БОРМОТОВА
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Во время пожара в частном доме в Кемерове погибли двое детей и их отчимВо время пожара в частном доме в Кемерове погибли двое детей и их отчимФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Кемерове после пожара на улице Западной возбудили уголовное дело. В огне погибли двое маленьких детей и 27-летний мужчина.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что дети трех и четырех лет были дома с отчимом. Мама ребятишек находилась на работе. Возможной причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. На месте работают следователи.

Напомним, ЧП произошло после 18.00 10 ноября. Заметившие дым соседи вызвали пожарных. Когда на место прибыли первые подразделения, полыхала крыша дома и веранда. Очевидцы выложили в Сеть видео пожара.

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