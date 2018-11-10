После пожара на Западной в Кемерове возбудили уголовное дело
В Кемерове после пожара на улице Западной возбудили уголовное дело. В огне погибли двое маленьких детей и 27-летний мужчина.
- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
Предварительно установлено, что дети трех и четырех лет были дома с отчимом. Мама ребятишек находилась на работе. Возможной причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. На месте работают следователи.
Напомним, ЧП произошло после 18.00 10 ноября. Заметившие дым соседи вызвали пожарных. Когда на место прибыли первые подразделения, полыхала крыша дома и веранда. Очевидцы выложили в Сеть видео пожара.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кузбассе в горящем доме погибли восемь человек
В городе Юрга Кемеровской области в ночь на 6 ноября загорелся частный дом. В огне погибли восемь человек. Единственная выжившая женщина сейчас находится в больнице. (подробности)