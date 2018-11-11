2018-11-11T04:11:40+03:00
Происшествия

Житель Новокузнецка заплатил за кнопочный телефон больше 10 тысяч рублей

Мужчина покупал смартфон, но попался на удочку мошенника
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Анна СЕМИНА
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В Новокузнецке местный житель приобрел через интернет смартфон за 10,6 тысячи рублей. Однако вместо дорого телефона он получил старый кнопочный.

В полицию обратился 35-летний житель Новокузнецка. Он сообщил, что его обманул продавец телефона.

Полицейские выяснили, что новокузнечанин совершил покупку через интернет. Он увидел в Сети страницу, на которой продавались сотовые телефоны по очень низким ценам. Горожанин выбрал смартфон и оставил заявку. Через некоторое время ему перезвонил неизвестный, который представился менеджером интернет-магазина. Он сообщил, что заказ доставит курьер – после этого надо будет оплатить покупку.

– Получив посылку, мужчина перевел на указанный ему номер счета около 10,6 тысячи рублей. Через некоторое время он вскрыл коробку и обнаружил внутри старый кнопочный телефон. Он попытался вновь связаться с «менеджером», но его телефон был уже выключен, а страница интернет-магазина удалена из Сети, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело. Полиция Кузбасса напоминает о необходимости быть бдительными и не гнаться за дешевыми товарами, которые неизвестные предлагают в интернете.

Как писала «Комсомольская правда», за девять месяцев 2018 года за удочку мошенников попались около 2,5 тысячи человек. Они отдали аферистам почти 70 миллионов рублей.

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