Житель Новокузнецка избил пенсионерку за медлительность
В Новокузнецке мужчина напал на пенсионерку, которая долго открывала ему дверь. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму и переломы.
В полицию обратилась 65-летняя местная жительница. Она сообщила, что на нее совершено нападение. Прибывшие на место сотрудники вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пенсионерки черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей черепа и носа.
Женщина пояснила, что открыла дверь незнакомцу, который позвонил в ее квартиру. На пороге мужчина несколько раз ударил ее кулаком по лицу, после чего скрылся.
Полицейские установили и задержали нападавшего. Им оказался 35-летний ранее судимый за кражи и грабежи новокузнечанин. Мужчина пояснил, что пришел навестить своего друга, который жил по данному адресу до пенсионерки. В этот момент он был сильно пьян, а женщина долго открывала дверь, чем разозлила новокузнечанина, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.