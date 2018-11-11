2018-11-11T05:18:53+03:00
Происшествия

Житель Новокузнецка избил пенсионерку за медлительность

Женщина долго открывала дверь, за что получила несколько раз кулаком по лицу
Екатерина БОРМОТОВА
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У женщины диагностировали черепно-мозговую травму и переломыУ женщины диагностировали черепно-мозговую травму и переломыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке мужчина напал на пенсионерку, которая долго открывала ему дверь. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму и переломы.

В полицию обратилась 65-летняя местная жительница. Она сообщила, что на нее совершено нападение. Прибывшие на место сотрудники вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пенсионерки черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей черепа и носа.

Женщина пояснила, что открыла дверь незнакомцу, который позвонил в ее квартиру. На пороге мужчина несколько раз ударил ее кулаком по лицу, после чего скрылся.

Полицейские установили и задержали нападавшего. Им оказался 35-летний ранее судимый за кражи и грабежи новокузнечанин. Мужчина пояснил, что пришел навестить своего друга, который жил по данному адресу до пенсионерки. В этот момент он был сильно пьян, а женщина долго открывала дверь, чем разозлила новокузнечанина, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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