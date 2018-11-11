2018-11-11T07:24:09+03:00
Общество

Сестра фасует, брат разносит: в Кемерове задержали двух торговцев героином

Брат и сестра могут лишиться свободы на срок до 20 лет
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кемерове полицейские задержали подозреваемых в сбыте героина.

Жительница города Кемерове неоднократно была судима, но это никогда не останавливало ее от противозаконных поступков. Так, она решила заняться распространением наркотиков. Женщина фасовала запрещенные вещества по дозам, а потом ее подельники-«бегунки» разносили «заказы» жаждущим.

Стражи порядка нагрянули домой к женщине и обнаружили там 13 свертков с героином. Кроме того, в кармане халата женщины оказались весы, деньги и телефон. Пока проходил обыск, в гости к женщине пришел ее старший брат. Как оказалось, мужчина также участвовал в преступном семейном бизнесе: в его сумке оперативники нашли еще один сверток с героином. В общей сложности полицейские изъяли у преступной пары 12 граммов запрещенного вещества.

В отношении брата и сестры заведено уголовное дело, и в скором времени они могут лишиться свободы на срок до 20 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе при пожаре погиб мужчина
В Кузбассе женщина упала с четвертого этажа и осталась жива
Следком озвучил возможную причину пожара в Кемерове с двумя погибшими детьми
Новокузнечанин совершил два ДТП на угнанных машинах
Кемеровчане напуганы «пожаром» в цирке
Житель Новокузнецка избил пенсионерку за медлительность
Только постоянным клиентам: В Топкинском районе пресекли торговлю спиртом
Житель Новокузнецка заплатил за кнопочный телефон больше 10 тысяч рублей
После пожара на Западной в Кемерове возбудили уголовное дело
Видео: В Кемерове горит частный дом на улице Западной
В Кузбассе участковый вызволил пенсионера из квартирного плена
Какой будет погода 11 ноября в Кузбассе
Появилось видео смертельного наезда трактора на женщину в Шерегеше
Сергей Цивилев поздравил кузбасских полицейских с профессиональным праздником
Жителей Кемерова просят приютить выброшенных на мороз котят
Житель Кемерова заготовил к новогодним праздникам партию марихуаны
В Шерегеше тракторист насмерть сбил женщину во время уборки снега
Появилось фото кузбасской чупакабры
В Кузбассе пассажирский автобус протаранил ограждение автовокзала
Кузбасские полицейские дали советы водителям
Мэрию Кемерова заставили ликвидировать незаконные свалки
В Кемерове призывника-студента оштрафовали за уклонение от армии
Жители Кузбасса вышли на уборку снега
Шерегеш будет охранять экипаж Росгвардии
Кузбасских полицейских наградили за спасение тонувшего ребенка
В Кемерове эвакуировали посетителей торгового центра
В Кемерове из горящей многоэтажки спасли мужчину