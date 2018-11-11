Сестра фасует, брат разносит: в Кемерове задержали двух торговцев героином

СЕГОДНЯ 07:24 2018-11-11T07:24:09+03:00

Брат и сестра могут лишиться свободы на срок до 20 лет

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В Кемерове полицейские задержали подозреваемых в сбыте героина.

Жительница города Кемерове неоднократно была судима, но это никогда не останавливало ее от противозаконных поступков. Так, она решила заняться распространением наркотиков. Женщина фасовала запрещенные вещества по дозам, а потом ее подельники-«бегунки» разносили «заказы» жаждущим.

Стражи порядка нагрянули домой к женщине и обнаружили там 13 свертков с героином. Кроме того, в кармане халата женщины оказались весы, деньги и телефон. Пока проходил обыск, в гости к женщине пришел ее старший брат. Как оказалось, мужчина также участвовал в преступном семейном бизнесе: в его сумке оперативники нашли еще один сверток с героином. В общей сложности полицейские изъяли у преступной пары 12 граммов запрещенного вещества.

В отношении брата и сестры заведено уголовное дело, и в скором времени они могут лишиться свободы на срок до 20 лет.