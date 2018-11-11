2018-11-11T08:15:09+03:00
Происшествия

Новокузнечанин совершил два ДТП на угнанных машинах

Преступления он совершил с разницей в год
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке полицейские раскрыли серию автоугонов. Потерпевшие лишились двух автомобилей.

58-летний житель Новокузнецка обратился в полицию и рассказал о том, как поплатился за свою доброту. Как оказалось, мужчина ехал на автомобиле Toyota Ipsum и, увидев голосовавшего на дороге незнакомца, решил помочь ему. Молодой попутчик поведал пожилому мужчине о том, что его отец сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Молодой человек попросил у водителя не только подвести его, но и одолжить ему 200 рублей. У автолюбителя денег не оказалось, однако сердобольный мужчина решил помочь попавшему в беду горожанину. Он остановил автомобиль возле банка – чтобы снять деньги. Пока же автолюбитель отсутствовал, его попутчик обнаружил ключи в замке зажигания и угнал машину.

Позже машину обнаружили в Точилино: молодой человек не справился с управлением и врезался в дерево. Впрочем, угонщика вскоре удалось задержать – им оказался 23-летний местный житель. А позже оказалось, что год назад он уже угонял машину – ВАЗ-2110. В тот раз он тоже не справился с управлением, съехал с дороги и утопил машину в реке.

В отношении молодого человека заведено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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