2018-11-11T09:19:39+03:00
Происшествия

Следком озвучил возможную причину пожара в Кемерове с двумя погибшими детьми

К трагедии могла привести неосторожность при курении
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео Vk.com, "Инцидент Кемерово"Фото: кадр видео Vk.com, "Инцидент Кемерово"
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В Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области назвали предварительную причину страшного пожара в Кемерове. При пожаре погибли двое детей и мужчина.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Сейчас сотрудники следственных органов устанавливают причины страшного пожара.

Напомним, пожар случился 10 ноября в 17:37 в частном доме на улице Западной. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь к 18:36. Когда пожарные погасили огонь, оказалось, что в доме находились двое детей 3 и 4 лет и 27-летний мужчина.

- Дети находились дома под присмотром 27-летего отчима, их мама была на работе, - рассказала в пресс-службе регионального следкома. В вечернее время соседи заметили, что горит дом, вызвали сотрудников.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в Сети появилось видео полыхающего на Западной дома.

Это второй серьезный пожар с жертвами-детьми за неделю. Рано утром 6 ноября в Юрге загорелся частный дом. В огне погибли шестеро детей, пенсионерка и мужчина.

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