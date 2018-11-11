2018-11-11T09:39:54+03:00
Происшествия

В Кузбассе женщина упала с четвертого этажа и осталась жива

Инцидент случился в Осинниках
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Накануне в городе Осинники местная жительница упала с высоты четвертого этажа.

Инцидент случился накануне на улице 50 лет октября. Местная жительница по неустановленным пока причинам упала с высоты четвертого этажа и осталась жива. Очевидцуы тут же вызвали скорую помощь, и врачи доставили женщину в больницу. Там пострадавшей диагностировали перелом поясничного отдела позвоночника, тупую травму живота. Кроме того, как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник в медицинских кругах, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся и устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

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