В Кузбассе при пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-11T10:09:56+03:00

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Накануне вечером в Анжеро-Судженске случилась трагедия: здесь при пожаре погиб мужчина.

В субботу, 10 октября, в 17:55 на пульт диспетчера поступил сигнал о пожаре в частном доме на улице Магнитной в Анжеро-Судженске. Уже в 18:10 пожар был полностью ликвидирован силами девяти пожарных и двух единиц техники.

Однако после того, как пожарные провели разведку, стало понятно, что последствия пожара куда более трагичнее, чем сгоревшее имущество. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник, пожарные обнаружили в доме тело 48-летнего хозяина жилища. Пока не известны причины случившегося пожара и обстоятельства гибели мужчины – в этом сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.