Слетевшая с трассы фура перегородила дорогу «Кемерово – Новосибирск»: видео с места аварии

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-11T11:30:58+03:00

На некоторое время движение по автодороге оказалось парализованным [видео]

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На автодороге, соединяющей Кемерово и Новосибирск, в воскресенье, 11 ноября, случилось ДТП, из-за которого образовалась большая пробка.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось днем, в воскресенье, 11 ноября на 64 километре трассы Р-255 «Сибирь». Большегрузный автомобиль, по словам очевидцев, съехал с дороги в Мошковском районе. При этом фура и кабина автомобиля перегородили большую часть автодороги. В обе стороны – и в сторону Кемерова, и в сторону Новосибирска – образовались пробки. В течение нескольких часов движение было полностью перекрыто, однако позже была открыта одно из полос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/677245" frameborder="0"></iframe> Фура перегородила автодорогу на Кемерово.Видео: vk.com, "АСТ-54", Юлия Иванова

- У тягача поврежден бампер, однако других участников аварии на дороге не заметно.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия, также уточняется информация о возможных пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/677244" frameborder="0"></iframe> Фура перегородила дорогу на Кемерово.Видео: vk.com, "АСТ-54", Юлия Иванова

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости быть предельно осторожными во время движения по зимним дорогам и соблюдать Правила дорожного движения.