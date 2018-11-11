Слетевшая с трассы фура перегородила дорогу «Кемерово – Новосибирск»: видео с места аварии
На автодороге, соединяющей Кемерово и Новосибирск, в воскресенье, 11 ноября, случилось ДТП, из-за которого образовалась большая пробка.
Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось днем, в воскресенье, 11 ноября на 64 километре трассы Р-255 «Сибирь». Большегрузный автомобиль, по словам очевидцев, съехал с дороги в Мошковском районе. При этом фура и кабина автомобиля перегородили большую часть автодороги. В обе стороны – и в сторону Кемерова, и в сторону Новосибирска – образовались пробки. В течение нескольких часов движение было полностью перекрыто, однако позже была открыта одно из полос.
Фура перегородила автодорогу на Кемерово.Видео: vk.com, "АСТ-54", Юлия Иванова
- У тягача поврежден бампер, однако других участников аварии на дороге не заметно.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия, также уточняется информация о возможных пострадавших.
Фура перегородила дорогу на Кемерово.Видео: vk.com, "АСТ-54", Юлия Иванова
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости быть предельно осторожными во время движения по зимним дорогам и соблюдать Правила дорожного движения.