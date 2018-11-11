Погода в Кемерове 12 ноября: до -32 градусов и снег

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-11T12:53:50+03:00

Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде в первый рабочий день недели

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В понедельник, 12 ноября, в Кузбассе будет по-прежнему холодно. Местами возможны гололедица и снег.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на понедельник, 12 ноября. Ночью ожидается до -32 градусов, зато днем потеплеет до -13…-18 градусов. И днем, и ночью местами пройдет небольшой и умеренный снег. В отдельных районах будет наблюдаться измерозь, кАмка, туман и гололедица.

В Кемерове ночью столбики термометров не опустятся ниже-29 градусов, а днем будет до -14…-16 градусов. Переменная облачность, мнем – небольшой снег, местами гололедица – вот что ждет кемеровчан в первый рабочий день недели.

В Новокузнецке ночью ожидается до -30, а днем потеплеет до -20 градусов, - по данным gismeteo. В течение дня ожидается переменная облачность, а к вечеру пойдет снег.