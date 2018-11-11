В Кемерове фура протаранила легковушку

СЕГОДНЯ 13:58 2018-11-11T13:58:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 11 ноября, в Кемерове случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал легковой автомобиль.

Очевидцы делятся в социальных сетях фотографиями автомобиля, который пострадал от действий водителя фуры. Онисообщают, что один из автолюбителей припарковал легковой автомобиль рядом с магазином на проспекте Молодежном. Спустя некоторое время к магазину подъехал грузовой автомобиль – для того, чтобы разгрузить продукты. Увы, места для маневра у грузовика практически не было, и он протаранил припаркованную легковушку.

фото: vk.com, "Инцидент Кемерово", Влада Воробьева

У легкового автомобиля оказалось разбитым заднее стекло и помятым кузов. Примечательно, что многие пользователи соцсетей заступаются за водителя фуры и предлагают кемеровчанам парковать свои автомобили таким образом, чтобы они не создавали сложностей остальным автолюбителям.