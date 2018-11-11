Футболист из Кузбасса Александр Головин не сыграет в матче России против Германии

СЕГОДНЯ 16:39 2018-11-11T17:06:29+03:00

Головин получил травму во время одного из последних матчей

Изменить размер текста: A A

Сборной России не придется рассчитывать на помощь Александра Головина в серии дружеских матчей с Германией.

О том, что Головин не сможет присоединиться к сборной, сообщается в группе «Сборная России» в Twitter.

- В связи с травмами сборная России не сможет рассчитывать в матче с Германией на трех игроков, ранее вызванных для подготовки к этим играм, - сообщается в Twitter. - Речь идет о Марио Фернандесе, Денисе Черышеве и Александре Головине.

Причина пропуска матча – травмы, полученные игроками. Так, Головин получил травму лодыжке во время матча 12-го тура чемпионата Франции. Из-за травмы же он пропустил и встречу против «ПСЖ» 11 ноября.

Если же состояние здоровья позволит, и Головин, и Фернандес, и Черышев могут быть вызваны в сборную для участия в матче лиги наций УЕФА против Швеции.

Напомним, что французский клуб купил Александра Головина у московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро сроком на пять лет. Внимание иностранных клубов на себя Александр Головин обратил игрой во время чемпионата мира по футболу-2018, где сборная России дошла до 1/4 финала. В составе нашей команды футболист забил один мяч и отдал две результативные передачи.

В начале ноября тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам Лиги наций с Германией и Швецией. В их число вошел и уроженец Кузбасса Александр Головин.