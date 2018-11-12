Новокузнечанам предложили выбрать лучший музей

СЕГОДНЯ 03:36 2018-11-12T03:36:15+03:00

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На главном портале о русской культуре «Культура.РФ» с 4 по 26 ноября 2018 года проходит Всероссийское народное онлайн-голосование «Мой любимый музей – 2018», приуроченное к акции «Ночь искусств».

Участвуют в голосовании и новокузнецкие музеи – «Кузнецкая крепость», Новокузнецкий художественный музей, Новокузнецкий краеведческий музей и Литературно-мемориальный музей Достоевского. Благодаря голосованию, горожане могут заявить всей стране, что культурная жизнь Новокузнецка интересная и насыщенная, а музеи, которые работают здесь, пользуются любовью и популярностью. Голосование проводится с 4 по 26 ноября на портале culture.ru.

Для того, чтобы отдать голос за один из музеев, необходимо зайти на портал, выбрать в списке один из новокузнецких музеев и отметить его. Голосовать можно раз в сутки, при жто отдавать предпочтение одному и тому же или разным музеям.