Трамвай сошел с рельсов на Кузнецком проспекте Кемерова
В Кемерове минувшим вечером случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая.
Минувшим вечером в Кемерове на Кузнецком проспекте сошел с рельсов трамвай. Очевидцы выложили в социальные сети фотографии с места происшествия. Известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от вокзала. Сам же трамвай сошел с предназначенного для него пути прямо на повороте.
Комментаторы, соревнуясь в остроумии, предположили, что трамвай «был на летней резине», «забыл переобуться» или просто стал одним из участников открытия «сезона трамвайного дрифта».
Специалисты оперативно устранили последствия ДТП и вернули трамвай обратно на рельсы. Информация о пострадавших уточныется.