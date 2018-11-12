Трамвай сошел с рельсов на Кузнецком проспекте Кемерова

СЕГОДНЯ 04:10 2018-11-12T04:10:07+03:00

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В Кемерове минувшим вечером случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая.

Минувшим вечером в Кемерове на Кузнецком проспекте сошел с рельсов трамвай. Очевидцы выложили в социальные сети фотографии с места происшествия. Известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от вокзала. Сам же трамвай сошел с предназначенного для него пути прямо на повороте.

Комментаторы, соревнуясь в остроумии, предположили, что трамвай «был на летней резине», «забыл переобуться» или просто стал одним из участников открытия «сезона трамвайного дрифта».

Специалисты оперативно устранили последствия ДТП и вернули трамвай обратно на рельсы. Информация о пострадавших уточныется.