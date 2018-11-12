2018-11-12T05:32:58+03:00
Общество

Кемерово встал в 7-балльных пробках

Движение по Кузнецкому мосту крайне затруднено
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: "Яндекс. Пробки"Фото: "Яндекс. Пробки"
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Кузнецкий мост в Кемерове стоит в пробке. Движение в Центральный район затруднено.

Морозное утро понедельника принесло кемеровчанам немало забот: зимний холод только усугубил проблему пробок. Так, встало движение по Кузнецкому мосту от Логового шоссе по направлению к Центральному району. Скорость движения на этом участке едва достигает 15 километров в час. Затруднено движение на улице Терешковой – от Лесополянского шоссе до проспекта Шахтеров. Здесь из-за случившегося недавно ДТП сложно проехать в одном из направлений. Кузнецкий и Советский проспекты также не радуют автомобилистов возможностью беспрепятственно добраться до места. А те, кто собирался проехать по улице Мичурина, быстрее дошли бы пешком: здесь скорость движения составляет всего три километра в час.

Еще один участок, на котором автомобилисты столкнулись с затрудненным движением – улица Красноармейская, улица Соборная, проспекты Притомский и Ленина. Здесь скорость движения получше – от семи до 10 километров в час, однако для быстрого движения по городу этого недостаточно.

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