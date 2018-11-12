2018-11-12T05:29:00+03:00
Происшествия

28 человек тушили пожар в частном доме в Кемерове

От огня пострадали дом, гараж и автомобиль
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове минувшей ночью случился крупный пожар, который уничтожил жилой дом, гараж и автомобиль.

Сигнал о том, что горит жилой дом по улице Заречной в жилом районе Комиссарово города Кемерово поступил на пульт диспетчера в 01:02. Чтобы полностью ликвидировать пожар, спасателям потребовалось немало времени: 28 пожарных и три единицы спецтехники локализовали пожар в 01:57, а полностью ликвидировать его удалось лишь в 02:36.

- На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горели крыша жилого дома и крыша гаража, - сообщили подробности пожара в ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате обгорели обрешетка крыши дома, стены внутри дома, обрешетка крыши гаража и стены внутри него. Общая площадь пожара – 140 квадратных метров.

От огня также пострадал автомобиль, а вот люди при пожаре, к счастью, не пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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