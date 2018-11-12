31-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Тисуле

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-12T06:00:43+03:00

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В поселке Тисуль Кемеровской области утром 11 ноября загорелся частный дом. После ликвидации огня в доме было найдено тело 31-летнего мужчины.

Сигнал о возгорании в частном доме на улице Ленина поступил в оперативные службы в 07.47. на место выехали два пожарных расчета. Возгорание было ликвидировано в 07.53 силами шести сотрудников МЧС.

После того, как пожар был потушен, специалисты обнаружили в доме тело 31-летнего мужчины, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник. Предварительно известно, что он отравился угарным газом.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Напомним, на этих выходных в регионе произошло несколько серьезных пожаров, жертвами которых стали двое детей и двое мужчин.