Мэрия Кемерова готова потратить на уборку общественных туалетов 11,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:38 2018-11-12T06:38:41+03:00

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На сайте Госзакупок был размещен конкурс на уборку общественных туалетов города Кемерова. Местная мэрия планирует выделить на данные работы 11,6 миллиона рублей.

Городская администрация ищет подрядчика, который бы в 2019 году осуществлял услуги по обработке туалетов с химической стерилизацией. За данные работы кемеровская мэрия готова заплатить 11 609 224 рублей.

Прием заявок на аукцион осуществляется с 7 ноября и продлится до 23 ноября. Тендер пройдет в электронном виде 30 ноября, после чего станет понятно, кто возьмется за выполнение данной услуги в следующем году.

Отметим, что в городе в теплый период действуют порядка 40 мобильных общественных туалетов. Еще около 10 общественных уборных являются стационарными и действуют круглогодично.