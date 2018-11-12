Мэрия Кемерова готова потратить на уборку общественных туалетов 11,6 миллиона рублей
На сайте Госзакупок был размещен конкурс на уборку общественных туалетов города Кемерова. Местная мэрия планирует выделить на данные работы 11,6 миллиона рублей.
Городская администрация ищет подрядчика, который бы в 2019 году осуществлял услуги по обработке туалетов с химической стерилизацией. За данные работы кемеровская мэрия готова заплатить 11 609 224 рублей.
Прием заявок на аукцион осуществляется с 7 ноября и продлится до 23 ноября. Тендер пройдет в электронном виде 30 ноября, после чего станет понятно, кто возьмется за выполнение данной услуги в следующем году.
Отметим, что в городе в теплый период действуют порядка 40 мобильных общественных туалетов. Еще около 10 общественных уборных являются стационарными и действуют круглогодично.