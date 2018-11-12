2018-11-12T07:12:46+03:00
Общество

Большегрузам запретили въезд в Кемерово в сильные снегопады

Для фур организовали пять стояночных площадок
Екатерина БОРМОТОВА
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Большегрузам нельзя двигаться по Кемерову, если снегопад идет больше одного часаБольшегрузам нельзя двигаться по Кемерову, если снегопад идет больше одного часаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Большегрузному транспорту запретили въезд в Кемерово в сильные снегопады. Данная мера будет действовать до 15 апреля.

В областном центре при длительных снегопадах запретили транзитное движение большегрузов массой 15 тонн, а также длиной более 10 метров. В городе установили информационные щиты, которые будут предупреждать водителей о нововведениях.

Переждать снегопады можно будет на пяти стояночных площадках:

- на въезде в город Кемерово со стороны города Мариинска, на противоположной стороне проезжей части от здания храма - часовни святителя Николая Чудотворца (улица Вахрушева, 8);

- улица Нахимова, вдоль проезжей части, от улицы Вахрушева до улицы Ракитянского;

- улица Терешковой, от границы города Кемерово до улицы 62-й Проезд, вдоль проезжей части;

- на стоянке автомобильного транспорта, расположенной на въезде в город Кемерово со стороны города Новокузнецка, у СНТ «Яблочко»;

- на стоянке автомобильного транспорта, расположенной на въезде в город Кемерово со стороны города Новосибирска, у здания гостиницы «Транзит».

Данный запрет позволит освободить городские магистрали от транзитного транспорта в период их максимальной загрузки во время снегопадов. Объезд города в эти часы возможен через Томск.

Напомним, в сильные снегопады, которые засыпали город в начале ноября, движение на нескольких участках кемеровских дорог было парализовано из-за больших грузовиков.

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