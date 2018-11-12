ВТБ в Кузбассе на 30 процентов увеличил продажи розничных кредитных продуктов

СЕГОДНЯ 07:20 2018-11-12T07:20:14+03:00

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За 9 месяцев 2018 г. розничный бизнес ВТБ в Кемеровской области увеличил объем продаж кредитных продуктов до 15,8 млрд рублей. К аналогичному периоду 2017 г. рост составил 30 процентов.

Общий объем кредитного портфеля физлиц ВТБ в регионе с начала года вырос на 8 процентов - до 44 млрд рублей. Портфель кредитовналичными увеличился на 8 процентов - до 22,6 млрд рублей. За 9 месяцев в рамках данного продукта выдано 9,7 млрд рублей, что на 20 процентов превышает результат за аналогичный период 2017 г.

Ипотечный портфель с начала года вырос на 9 процентов и достиг 17,6 млрд рублей. Выдачи жилищных кредитов за январь-сентябрь 2018 г. увеличились на 57 процентов - до 5,2 млрд рублей. Портфель автокредитов с начала года вырос на 8% - до 1,5 млрд. рублей. Жителям Кузбасса было выдано 1,5 тысячи автокредитов на сумму 875 млн рублей.

Розничный портфель привлеченных средств увеличился с начала года на 10 процентов: на 1 октября - 33,5 млрд рублей.