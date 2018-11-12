В Кемерове двухлетний малыш заперся в квартире с включенной плитой
В Кемерове приготовление обеда молодой мамой едва не привело к трагедии. Ее двухлетний сын оказался запертым в квартире с включенной плитой.
На выходных в «Кемеровскую службу спасения» поступил сигнал от молодой горожанки. Женщина сообщила, что ее двухлетний сын заперся в квартире, где на включенной плите готовится обед. Молодая мама вышла в карман за картофелем, а сынишка в это время закрыл дверь в квартиру на щеколду.
- По указанному адресу оперативно прибыл экипаж спасателей и при помощи специального инструмента открыл дверь. Около нее стоял заплаканный ребенок, в квартире ощущался запах дыма от пригоревшей пищи, - сообщили в службе спасения.
Спасатели проветрили помещение. Медицинская помощь малышу не потребовалась.