2018-11-12T07:35:36+03:00
Общество

В Кемерове двухлетний малыш заперся в квартире с включенной плитой

Предотвратить трагедию помогли спасатели
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Кемерове приготовление обеда молодой мамой едва не привело к трагедии. Ее двухлетний сын оказался запертым в квартире с включенной плитой.

На выходных в «Кемеровскую службу спасения» поступил сигнал от молодой горожанки. Женщина сообщила, что ее двухлетний сын заперся в квартире, где на включенной плите готовится обед. Молодая мама вышла в карман за картофелем, а сынишка в это время закрыл дверь в квартиру на щеколду.

- По указанному адресу оперативно прибыл экипаж спасателей и при помощи специального инструмента открыл дверь. Около нее стоял заплаканный ребенок, в квартире ощущался запах дыма от пригоревшей пищи, - сообщили в службе спасения.

Спасатели проветрили помещение. Медицинская помощь малышу не потребовалась.

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