Кузбасских водителей предупредили о метелях и гололедице

СЕГОДНЯ 07:59 2018-11-12T07:59:48+03:00

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Госавтоинспекция Кузбасса предупредила водителей о метелях, которые придут в регион на смену морозам. В ближайшие дни на кузбасских дорогах возможно образование гололедных явлений и снежных отложений.

Сотрудники ведомства призывают участников движения быть внимательными и осторожными. Так, водителям следует выбирать безопасную скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств, а также боковой интервал. На зимней дороге лучше не прибегать к резким маневрам.

Быть осторожными стоит и пешеходам. Переходить проезжую часть следует только по пешеходным переходам, убедившись, что транспорт пропускает вас. Садиться в общественный транспорт необходимо только после его полной остановки. Помните, что в местах торможения образуется гололед, и вы рискуете поскользнуться и попасть под колеса. Не забывайте и о световозвращающих элементах, использование которых на одежде в темное время суток может сберечь вам здоровье и жизнь.