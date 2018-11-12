Более 70 кемеровских автомобилистов пытались уклониться от уплаты штрафов в 2018 году

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-12T08:24:00+03:00

За это они были оштрафованы

Изменить размер текста: A A

В Кемерове с начала года более 70 автомобилистов пытались уклониться от уплаты штрафов, но навлекли на себя еще один штраф.

По данным ГИБДД Кемерова, административный штраф – один из самых распространенных видов наказания по фактам выявленных правонарушений. По закону на оплату штрафа отводится 60 дней. Если в течение этого времени штраф был неуплачен, на должника составляют еще один административный протокол. С начала 2018 года в Кемерове более 70 автомобилистов понесли ответственность за уклонение от уплаты штрафов.

-Уклонение от уплаты штрафов ГИБДД в установленный законом 60-дневный срок грозит тем, что водитель будет привлечен к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП России. Ее санкции предусматривают наложение судом штрафа в двукратном размере от неоплаченного, либо арест должника на срок до 15 суток, - прокомментировал заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.

Водителям рекомендуют проверять свои задолженности на сайте ГИБДД или через единый портал госуслуг. Кроме того, в течение 20 дней автомобилисты могут уплатить штрафы с 50-процентной скидкой.