2018-11-12T08:24:00+03:00
Общество

Более 70 кемеровских автомобилистов пытались уклониться от уплаты штрафов в 2018 году

За это они были оштрафованы
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кемерове с начала года более 70 автомобилистов пытались уклониться от уплаты штрафов, но навлекли на себя еще один штраф.

По данным ГИБДД Кемерова, административный штраф – один из самых распространенных видов наказания по фактам выявленных правонарушений. По закону на оплату штрафа отводится 60 дней. Если в течение этого времени штраф был неуплачен, на должника составляют еще один административный протокол. С начала 2018 года в Кемерове более 70 автомобилистов понесли ответственность за уклонение от уплаты штрафов.

-Уклонение от уплаты штрафов ГИБДД в установленный законом 60-дневный срок грозит тем, что водитель будет привлечен к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП России. Ее санкции предусматривают наложение судом штрафа в двукратном размере от неоплаченного, либо арест должника на срок до 15 суток, - прокомментировал заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.

Водителям рекомендуют проверять свои задолженности на сайте ГИБДД или через единый портал госуслуг. Кроме того, в течение 20 дней автомобилисты могут уплатить штрафы с 50-процентной скидкой.

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