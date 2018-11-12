2018-11-12T08:51:18+03:00
Общество

Кемеровские дорожники убрали более 26 тысяч кубов снега с начала сезона

На дороги высыпали почти 5,5 тысячи тонн песчано-соляной смеси
Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровские дорожники убрали более 26 тысяч кубов снега с начала сезонаКемеровские дорожники убрали более 26 тысяч кубов снега с начала сезонаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Более 26,5 тысячи кубометров снега вывезли кемеровские дорожники с городских улиц с начала сезона. Для обработки дорог специалисты применили почти 5,5 тысячи тонн песчано-соляной смеси.

В прошедшую неделю, которая оказалась в Кузбассе очень снежной, кемеровские дорожники и коммунальщики ежедневно очищали магистральные улицы, посадочные площадки остановок и подходы к пешеходным переходам.

Из частного сектора специалисты вывезли 6,3 тысячи кубометров мусора, с улично-дорожной сети – 752 кубометра мусора. Также был очищен от объявлений 121 остановочный павильон, сообщили в администрации Кемерова.

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