В новокузнецком магазине охранники избили подростков
В Новокузнецке в одном из магазинов сети «Мария-Ра» охранники избили подростков, которые зашли погреться. Детей заподозрили в воровстве.
Случай произошел в Центральном районе городе. В один из магазинов зашли двое подростков, чтобы погреться. Однако такому визиту оказались не рады продавцы торговой точки. Обвинив ребят в воровстве, они вызвали охрану.
"Новокузнецк Онлайн" / "ВКонтакте"
«Прибывшие на место сотрудники охраны заблокировали изнутри двери магазина и избили 14-летних обвиняемых. Позже вызвали представителей ПДН, проверили записи видеокамер и, не обнаружив там никаких подтверждений воровства, побитых детей передали вызванным на место родителям», - сообщили в социальных сетях.
Пострадавшие подростки уточнили, что побои были официально зафиксированы в участке.
"Новокузнецк Онлайн" / "ВКонтакте"