В новокузнецком магазине охранники избили подростков

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-12T09:22:53+03:00

Ребята зашли погреться, но их обвинили в воровстве

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В Новокузнецке в одном из магазинов сети «Мария-Ра» охранники избили подростков, которые зашли погреться. Детей заподозрили в воровстве.

Случай произошел в Центральном районе городе. В один из магазинов зашли двое подростков, чтобы погреться. Однако такому визиту оказались не рады продавцы торговой точки. Обвинив ребят в воровстве, они вызвали охрану.

"Новокузнецк Онлайн" / "ВКонтакте"

«Прибывшие на место сотрудники охраны заблокировали изнутри двери магазина и избили 14-летних обвиняемых. Позже вызвали представителей ПДН, проверили записи видеокамер и, не обнаружив там никаких подтверждений воровства, побитых детей передали вызванным на место родителям», - сообщили в социальных сетях.

Пострадавшие подростки уточнили, что побои были официально зафиксированы в участке.