В Белогорске устраняют поломку на котельной

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-12T09:45:52+03:00

В воскресенье здесь обнаружили неполадку в конвейере углеподачи

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На котельной Белогорска вечером 11 ноября обнаружили поломку в контейнере углеподачи. На место оперативно прибыли чиновники и коммунальщики региона.

Поломку взял на контроль и.о. первого заместителя губернатора Вячеслав Телегин. На место выехали начальник областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кирилл Десяткин, директор областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Сергей Муранов, областной аварийно-восстановительный отряд ЖКХ.

«Все делается, чтобы максимально оперативно справиться с ситуацией, к ремонту привлечены специалисты из Бийска. Ночью уголь пришлось носить вручную. Конвейер запустили, идет отладка. К утру температуру теплоносителя удалось повысить, температура в квартирах сейчас не ниже 20 градусов», - сообщил Вячеслав Телегин.

И.о. первого заместителя отметил, что поломка не повлияла на работу систем жизнеобеспечения поселка и сейчас практически устранена.