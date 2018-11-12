Уроженец Кузбасса погиб во время минометного обстрела в Донбассе
Тело бойца придали земле на малой родине
Фото: "Белово и Черново" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:
Уроженец Кузбасса Сергей Поряднев погиб во время боев на Донбассе. Тело бойца с позывным «Егерь» доставили на малую родину и придали земле.
Беловчанин Сергей Поряднев воевал на Украине с 2014 года. Будучи раненым шесть раз, «Егерь» все равно возвращался на фронт. Имел несколько боевых наград.
Сергей погиб в конце октября во время минометного обстрела в Приазовье, сообщили в социальных сетях. Его тело придали земле в Белове. Проститься с ним приехали добровольцы из Новосибирска и Кемерова.