Уроженец Кузбасса погиб во время минометного обстрела в Донбассе

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-12T10:19:55+03:00

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Уроженец Кузбасса Сергей Поряднев погиб во время боев на Донбассе. Тело бойца с позывным «Егерь» доставили на малую родину и придали земле.

Беловчанин Сергей Поряднев воевал на Украине с 2014 года. Будучи раненым шесть раз, «Егерь» все равно возвращался на фронт. Имел несколько боевых наград.

Сергей погиб в конце октября во время минометного обстрела в Приазовье, сообщили в социальных сетях. Его тело придали земле в Белове. Проститься с ним приехали добровольцы из Новосибирска и Кемерова.