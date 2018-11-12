Кузбассовцев возмутил закрытый в машине ребенок

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-12T10:48:03+03:00

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Жителей Белова возмутил закрытый в автомобиле годовалый ребенок. Пользователи соцсети осудили поступок родителей.

Один из пользователей соцсети написал о том, как увидел на парковке в торговом центре автомобиль с запертым внутри ребенком. Годовалый малыш был одет по погоде и спал.

«Машина находилась на парковке порядка 40 минут. Ситуации бывают разные, дневная температура падает. Разве ребенка невозможно взять с собой на руках? Или мысли не возникло об опасности нахождения в закрытом автомобиле? Что предпринять? Кому и куда сообщать о возникшей опасности? П.с. сотрудники ТЦ сказали, что громкой связи в центре нет, сообщить родителям не могут», – написал очевидец.

Большинство комментаторов негативной оценило поступок родителей, отметив, что ребенку опасно находится одному в автомобиле.