Жительница Кузбасса зарезала мужа из-за копченой курицы

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-12T11:00:50+03:00

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В Кемеровской области местная жительница зарезала супруга из-за упаковки копченой курицы. Мужчина упрекнул вторую половину в необдуманной трате денег.

Инцидент произошел в феврале этого года. Супруги отправили несовершеннолетних детей к знакомым и устроили застолье. Когда спиртное закончилось, женщина пошла в магазин за добавкой. Она купила бутылку алкоголя и взяла в долг упаковку копченых куриных бедер. Дома женщина сказала мужу, что ему нужно заплатить за курицу. Мужчина стал упрекать жену в необдуманной трате денег. Во время ссоры женщина схватила нож и ударила им супруга в грудь. Мужчина скончался.

После совершенного женщина позвонила дочери, в отношении которой была лишена родительских прав, и все рассказала. Полицейские задержали супругу скончавшегося мужчины на месте преступления. Она признала вину и сотрудничала со следствием. Суд назначил ей девять лет колонии общего режима. Дети были переданы в социальное учреждение.