2018-11-12T11:35:15+03:00
Происшествия

В Кемерове мужчина сбил судебного пристава, защищая сестру

Он провез госслужащего на капоте несколько метров
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кемерове местный житель сбил судебного пристава и провез его несколько метров на капоте автомобиля. Мужчина защищал сестру, которую госслужащий должен был доставить в отдел.

Инцидент произошел в мае этого года. Лишенная родительских прав кемеровчанка не выплачивала алименты на содержание своего ребенка, в связи с чем было выписано постановление об ее принудительном приводе в отдел. Однако исполнению данного решения всячески мешал брат женщины. На своем автомобиле он попытался увезти сестру, но судебный пристав догнал транспортное средство и преградил дорогу. Тогда водитель сбил госслужащего и около пяти метров провез его на капоте авто, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

После этого мужчина остановился и столкнул потерпевшего с капота. Из служебного автомобиля пристава он выдернул ключи и выбросил их в кусты. Коллега потерпевшего успел вызвать следственную группу. В отношении 39-летнего кемеровчанина было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый свою вину не признал и отказался сотрудничать со следствием. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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