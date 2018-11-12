Инцидент с избитыми подростками в Новокузнецке прокомментировали в полиции

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-12T11:39:42+03:00

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В полиции прокомментировали инцидент с избитыми в новокузнецком магазине подростками. Школьников обвиняют в хулиганстве и нападении на покупателя.

Напомним, ранее появилась информация о том, что охрана магазина избила двух подростков, который зашли погреться. Продавцы якобы заподозрили школьников в воровстве.

В областном управлении МВД сообщили, что по факту конфликта в отделе полиции «Центральный» УМВД Новокузнецка проводится проверка. Стражам порядка о конфликте со школьниками сообщили продавцы магазина на проспекте Металлургов. Инцидент произошел в отделе алкогольной продукции, куда пришли школьники, отметили в полиции.

– Предварительно установлено, что подростки нецензурно выражались в адрес продавца и напали на покупателя, который вступился за женщину. После того, как несовершеннолетние стали сбрасывать со стеллажей бутылки со спиртными напитками, работники торгового заведения вызвали наряд частной охранной организации. Подростки оказали охранникам сопротивление, а один из них разбил стекло входной двери магазина, после чего все трое скрылись, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас инспекторы ПДН установили и опросили всех участников конфликта, выясняются все обстоятельства произошедшего.