Студенты из Республики Гвинея будут изучать горное дело в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-12T12:04:26+03:00

Иностранцы приступили к занятиям с 8 ноября

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Студенты из Республики Гвинея будут обучаться в Кузнецком индустриальном техникуме в Новокузнецке. Занятия у иностранцев начались с 8 ноября.

Два года 20 гвинейских студентов будут учиться по программе «Ремонтник горного оборудования». Также они будут осваивать дополнительную программу «Русский язык».

- Помимо значительных инвестиций в развитие материально-технической базы техникум получит интересный педагогический опыт и возможность познакомиться с новой культурой и традициями, - сообщили в департаменте образования и науки Кемеровской области.

В учреждении отметили, что это первый проект компании Russky Aluminy Ltd по подготовке кадров на базе профессиональной образовательной организации.