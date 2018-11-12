Студенты из Республики Гвинея будут изучать горное дело в Кузбассе
Студенты из Республики Гвинея будут обучаться в Кузнецком индустриальном техникуме в Новокузнецке. Занятия у иностранцев начались с 8 ноября.
Два года 20 гвинейских студентов будут учиться по программе «Ремонтник горного оборудования». Также они будут осваивать дополнительную программу «Русский язык».
- Помимо значительных инвестиций в развитие материально-технической базы техникум получит интересный педагогический опыт и возможность познакомиться с новой культурой и традициями, - сообщили в департаменте образования и науки Кемеровской области.
В учреждении отметили, что это первый проект компании Russky Aluminy Ltd по подготовке кадров на базе профессиональной образовательной организации.