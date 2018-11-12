2018-11-12T12:04:26+03:00
Общество

Студенты из Республики Гвинея будут изучать горное дело в Кузбассе

Иностранцы приступили к занятиям с 8 ноября
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Департамент образования и науки Кемеровской областиФото: Департамент образования и науки Кемеровской области
Изменить размер текста:

Студенты из Республики Гвинея будут обучаться в Кузнецком индустриальном техникуме в Новокузнецке. Занятия у иностранцев начались с 8 ноября.

Два года 20 гвинейских студентов будут учиться по программе «Ремонтник горного оборудования». Также они будут осваивать дополнительную программу «Русский язык».

- Помимо значительных инвестиций в развитие материально-технической базы техникум получит интересный педагогический опыт и возможность познакомиться с новой культурой и традициями, - сообщили в департаменте образования и науки Кемеровской области.

В учреждении отметили, что это первый проект компании Russky Aluminy Ltd по подготовке кадров на базе профессиональной образовательной организации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белове 81-летняя пенсионерка остановила грабителей с бензопилой
Кемеровские детдомовцы угнали машину, чтобы покататься
Инцидент с избитыми подростками в Новокузнецке прокомментировали в полиции
В Кемерове мужчина сбил судебного пристава, защищая сестру
В дома двух тысяч жителей Белогорска вернули тепло
Жительница Кузбасса зарезала мужа из-за копченой курицы
Кузбассовцев возмутил закрытый в машине ребенок
Уроженец Кузбасса погиб во время минометного обстрела в Донбассе
В Белогорске устраняют поломку на котельной
В новокузнецком магазине охранники избили подростков
Кемеровские дорожники убрали более 26 тысяч кубов снега с начала сезона
Более 70 кемеровских автомобилистов пытались уклониться от уплаты штрафов в 2018 году
Кузбасских водителей предупредили о метелях и гололедице
В Кемерове двухлетний малыш заперся в квартире с включенной плитой