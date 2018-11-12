2018-11-12T12:33:41+03:00
Происшествия

Кемеровские детдомовцы угнали машину, чтобы покататься

Один из них ехал за рулем, а остальные толкали машину
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Детдомовцы хотели покататься на машине, но не знали, как ее завести, поэтому один ехал, а остальные толкалиДетдомовцы хотели покататься на машине, но не знали, как ее завести, поэтому один ехал, а остальные толкалиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Кемерове воспитанники детского дома угнали автомобиль, чтобы покататься. Поскольку подростки не знали, как завести машину, один из них ехал за рулем, а остальные толкали.

Инцидент произошел в сентябре. По версии следствия, трое 15-летних и 16-летний воспитанники детского дома вечером гуляли по городу. В одном из дворов Заводского района они заметили отечественный автомобиль и решили покататься на нем.

Подростки открыли дверь машины, разбив боковое стекло, однако, как завести машину, не сообразили. Тогда один из них сел за руль, а остальные стали толкать автомобиль. Проехав несколько дворов, подростки остановились: кто-то догадался соединить провода зажигания – после чего в машине сработала сигнализация.

Примечательно, что в этот момент во двор, где остановились подростки на угнанном автомобиле, приехали сотрудники вневедомственной охраны – в одной из квартир сработала охранная сигнализация. Детдомовцы испугались и разбежались, однако бойцам удалось задержать одного из них. Он признался в содеянном, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Руководству детского дома внесено представление в связи с тем, что подростки оказались в ночное время на улице. Кроме того, в отношении угонщиков возбуждено уголовное дело. Оно передано в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белове 81-летняя пенсионерка остановила грабителей с бензопилой
Студенты из Республики Гвинея будут изучать горное дело в Кузбассе
Инцидент с избитыми подростками в Новокузнецке прокомментировали в полиции
В Кемерове мужчина сбил судебного пристава, защищая сестру
В дома двух тысяч жителей Белогорска вернули тепло
Жительница Кузбасса зарезала мужа из-за копченой курицы
Кузбассовцев возмутил закрытый в машине ребенок
Уроженец Кузбасса погиб во время минометного обстрела в Донбассе
В Белогорске устраняют поломку на котельной
В новокузнецком магазине охранники избили подростков
Кемеровские дорожники убрали более 26 тысяч кубов снега с начала сезона
Более 70 кемеровских автомобилистов пытались уклониться от уплаты штрафов в 2018 году
Кузбасских водителей предупредили о метелях и гололедице
В Кемерове двухлетний малыш заперся в квартире с включенной плитой