Кемеровские детдомовцы угнали машину, чтобы покататься

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-12T12:33:41+03:00

Детдомовцы хотели покататься на машине, но не знали, как ее завести, поэтому один ехал, а остальные толкали Фото: Евгения ГУСЕВА

Один из них ехал за рулем, а остальные толкали машину

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В Кемерове воспитанники детского дома угнали автомобиль, чтобы покататься. Поскольку подростки не знали, как завести машину, один из них ехал за рулем, а остальные толкали.

Инцидент произошел в сентябре. По версии следствия, трое 15-летних и 16-летний воспитанники детского дома вечером гуляли по городу. В одном из дворов Заводского района они заметили отечественный автомобиль и решили покататься на нем.

Подростки открыли дверь машины, разбив боковое стекло, однако, как завести машину, не сообразили. Тогда один из них сел за руль, а остальные стали толкать автомобиль. Проехав несколько дворов, подростки остановились: кто-то догадался соединить провода зажигания – после чего в машине сработала сигнализация.

Примечательно, что в этот момент во двор, где остановились подростки на угнанном автомобиле, приехали сотрудники вневедомственной охраны – в одной из квартир сработала охранная сигнализация. Детдомовцы испугались и разбежались, однако бойцам удалось задержать одного из них. Он признался в содеянном, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Руководству детского дома внесено представление в связи с тем, что подростки оказались в ночное время на улице. Кроме того, в отношении угонщиков возбуждено уголовное дело. Оно передано в суд.