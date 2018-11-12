В Белове 81-летняя пенсионерка остановила грабителей с бензопилой

СЕГОДНЯ 13:11 2018-11-12T13:11:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белове 81-летняя местная жительница дала отпор грабителям с бензопилой. Женщина накинулась на налетчиков и повергла их в бегство.

В дежурную часть полиции обратилась 81-летняя пенсионерка. Она сообщила, что к ней в дом проникли грабители. Инцидент произошел около 16.00.

Женщина услышала лай сторожевой собаки. Открыв дверь, она увидела, что из ее двора выходят двое мужчин. Один из них держал в руках принадлежавшую ей бензопилу, другой катил велосипед внука. Женщина тут же бросилась за налетчиками. Мужчина с бензопилой успел убежать. Второй, бросив похищенное имущество, также скрылся.

Полицейские задержали подозреваемых. Одним из них оказался 44-летний местный житель, который ранее помогал пенсионерке по хозяйству. Он пояснил, что ему нужны были деньги на покупку алкоголя. Вместе с 33-летним знакомым он пришел к дому пожилой женщины, но не ожидал такого развития событий.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Одного из них на время следствия заключили под стражу.