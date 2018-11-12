В Кемерове Кузнецкий мост встал в девятибалльных пробках

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-12T15:46:55+03:00

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В Кемерове вечером 12 ноября Кузнецкий мост встал в девятибалльных пробках. Движение особенно затруднено в сторону центра.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 19:10, неожиданно плотное движение для этого времени суток наблюдается на проспекте Шахтеров - Кузнецком мосту. Загруженность магистрали из центра составляет девять баллов, что на 3 балла выше обычного.

Также затруднено движение на проспекте Кузнецком и Логовом шоссе, проспекте Ленина и улице Красноармейской - здесь местами скорость движения не превышает 7-10 километров в час. А на улице Красной на отрезке от Красноармейской до Ленина автомобилисты движутся со скоростью пять километров в час. Затруднено движение местами на проспекте Строителей и улице Ворошилова, а также на ряде других улиц.