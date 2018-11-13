Кузбасский бизнесмен скрыл от государства 2,3 миллиона налогов

СЕГОДНЯ 03:01 2018-11-13T03:01:33+03:00

Такая сумма накопилась почти за три года деятельности

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В Кемеровской области индивидуальный предприниматель скрыл от государства более 2,3 миллиона налогов. Мужчина открыл вторую фирму, чтобы распределять финансовые операции.

По версии следствия, с января 2014 по декабрь 2016 предприниматель, который занимался оптовыми продажами продуктов и табачных изделий, не платил налоги на добавленную стоимость и на доходы физических лиц.

- Чтобы минимизировать налоговые обязательства, бизнесмен одновременно открыл вторую фирму и часть финансовых операций проводил по ее счетам. Таким образом, прибыль организаций не превышала необходимый предел и позволяла фирмам подозреваемого находиться на упрощенной системе налогообложения, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В результате бюджет государства недополучил более 2,3 миллиона рублей. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, а также проведена экономическая экспертиза – по ее результатам будет понятна точная сумма налогов, не уплаченных организацией.